Classi di concorso in esubero dopo la mobilità 2025 26 ecco dove a rischio le immissioni in ruolo IN AGGIORNAMENTO

L'articolo analizza le classi di concorso in esubero dopo le operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2025/26, evidenziando le aree a rischio per le immissioni in ruolo. Grazie ai dati forniti dagli Uffici scolastici provinciali, si pone l'accento sull'importanza di queste informazioni per la pianificazione delle assunzioni future e per garantire una distribuzione equilibrata delle risorse nel mondo dell'istruzione.

Al termine delle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 202526, che comprendono trasferimenti e passaggi di cattedra o di ruolo, gli Uffici scolastici provinciali rendono note le classi di concorso in esubero. I dati sono utili per la programmazione delle future immissioni in ruolo. L'articolo Classi di concorso in esubero dopo la mobilità 202526, ecco dove a “rischio” le immissioni in ruolo IN AGGIORNAMENTO ... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Classi di concorso in esubero dopo la mobilità 2025/26, ecco dove a rischio le immissioni in ruolo [IN AGGIORNAMENTO]; Posti disponibili e situazioni di esubero dopo le operazioni di mobilità per il 2025/26; Classi di concorso in esubero per l'anno scolastico 2025/26, gli avvisi degli USP (AGGIORNAMENTO 27 maggio); Mobilità 2025/26: posti disponibili per provincia e classe di concorso dopo gli esiti dei trasferimenti e passaggi [Elaborazione CISL Scuola]. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Classi di concorso in esubero dopo la mobilità 2025/26, ecco dove a “rischio” le immissioni in ruolo [IN AGGIORNAMENTO] - Al termine delle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2025/26, che comprendono trasferimenti e passaggi di cattedra o di ruolo, ... 🔗Come scrive orizzontescuola.it

Docente di ruolo in esubero: il suo passaggio di ruolo non è garantito. Le fasi dei trasferimenti - Trasferimenti e passaggi di ruolo/cattedra sono movimenti distinti e separati che si effettuano su un determinato numero di posti assegnato rispettivamente agli uni e agli altri. Ecco perché si può no ... 🔗Si legge su orizzontescuola.it

Classi di concorso in esubero dopo la mobilità 2023, ecco gli avvisi Uffici Scolastici e la tabella - Roma, 2 giugno 2023 – Classi di concorso – Dopo le recenti operazioni di mobilità del personale ... hanno avviato la pubblicazione degli avvisi riguardanti le classi di concorso in esubero. Leggi ... 🔗Da informazionescuola.it