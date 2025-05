Clara Rossignoli scomparsa nel nulla la figlia | “La verità ci sarà a breve

Clara Rossignoli, 79 anni, è scomparsa misteriosamente nel veronese, lasciando la famiglia in uno stato di angoscia. La figlia ha dichiarato: "Sono distrutta. La verità ci sarà a breve", in seguito a un sopralluogo dei carabinieri dei RIS nella casa condivisa da Clara, il nipote e la compagna, attualmente sotto indagine. La ricerca della verità si intensifica in un contesto inquietante.

"Sono distrutta. La verità ci sarà a breve" ha dichiarato la figlia di Clara Rossignoli, la 79enne scomparsa nel nulla nel veronese dopo aver appreso del sopralluogo da parte dei carabinieri dei RIS nella casa che la pensionata condivide con nipote e compagna, ora indagati.

Clara Rossignoli scomparsa, parla la figlia: “Su di lei dette tante falsità, non mi aspetto di trovarla viva” - Continuano le ricerche di Clara Rossignoli, scomparsa a Porto di Legnago. La figlia, commentando le false voci sulla sua sorte, afferma di non sperare di trovarla viva. 🔗continua a leggere

