Clair Obscur | Expedition 33 – 3 3 milioni di copie vendute dopo 33 giorni

L'uscita di Clair Obscur: Expedition 33 segna un trionfo epocale nel mondo dei JRPG, con 3,3 milioni di copie vendute in soli 33 giorni. Questo straordinario successo sembrava predestinado, trasformando il gioco in un fenomeno tanto atteso quanto celebrato. Scopriamo insieme come un nome possa influenzare il destino e rendere un'opera un vero cult.

Un Successo Scritto nel Destino? Un nome, un destino. Clair Obscur: Expedition 33 sembrava predestinato al successo, e i numeri lo confermano: l’acclamato JRPG ha venduto l’incredibile cifra di 3,3 milioni di copie in soli 33 giorni! Realizzando un traguardo importante e al limite del meme. Thirty-three days ago, we released Clair Obscur: Expedition 33. Since then, we’ve sold 3.3 million copies. Seriously. As of today. We couldn’t make that up. Another entry on the long list of surreal moments that your support has made real. Thank you ALL. Tomorrow comes. pic.twitter.comOclgkZAtgP — Clair Obscur: Expedition 33 (@expedition33) May 27, 2025... 🔗 Leggi su Nerdpool.it