Civita Castellana l' acqua torna potabile dopo una settimana | Ma le bollette restano salate

A Civita Castellana, l'acqua potabile è tornata disponibile dopo una settimana di divieto, grazie alla revoca dell'ordinanza da parte del sindaco Luca Giampieri. Tuttavia, la situazione resta critica per i cittadini, poiché le bollette idriche continuano a mantenere livelli elevati, sollevando interrogativi sulla gestione del servizio e sull'impatto economico per le famiglie.

A Civita Castellana l'acqua a uso umano è tornata potabile. Questa mattina, 28 maggio, il sindaco Luca Giampieri ha revocato l'ordinanza di non potabilità su tutto il territorio comunale emessa la scorsa settimana in osservanza della comunicazione sulla presenza di valori fuori norma da parte di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Civita Castellana, l'acqua torna potabile dopo una settimana: "Ma le bollette restano salate"

