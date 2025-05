CIVediamo a Cornigliano | festa nel ponente genovese con mercato area bimbi e spettacoli

Vieni a celebrare l'ottava edizione di Civediamo a Cornigliano, la festa nel ponente genovese dedicata a shopping, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Lunedì 2 giugno, via Cornigliano e zone limitrofe si animano con un ricco programma di eventi, mercatini e momenti di svago ideali per grandi e bambini.

Lunedì 2 giugno torna per l'ottava edizione CIVediamo a Cornigliano, una giornata di festa in via Cornigliano e dintorni con un ricco programma di iniziative e tanto shopping. La manifestazione è a cura del CIV Cornigliano. In via Cornigliano, via Verona e via Vetrano sarà possibile visitare.

