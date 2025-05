City Escape Garipalli | vivi un’esperienza unica ed emozionante nelle città italiane

Scopri il fascino delle città italiane con le City Escape di Garipalli! Queste esperienze innovative ti offrono l'opportunità di esplorare i luoghi iconici attraverso giochi interattivi, dove potrai risolvere enigmi e affrontare sfide emozionanti. Un modo unico e coinvolgente per vivere la cultura e la storia, rendendo ogni visita un'avventura memorabile. Visita il sito per scoprire le tante avventure disponibili!

Le City Escape di Garipalli sono un modo innovativo e divertente per esplorare le città italiane. Si tratta di giochi interattivi che ti permettono di visitare i luoghi più iconici della città risolvendo enigmi e sfide. Sul sito sono disponibili molte avventure interattive in diverse città... 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - City Escape Garipalli: vivi un’esperienza unica ed emozionante nelle città italiane.

Cosa riportano altre fonti

Le City Escape di Garipalli conquistano Parma - Sarà Parma la prossima città ad essere percorsa in lungo e in largo dai fan dalle City Escape di Garipalli. 200 posti complessivi per vivere il weekend del 26 e 27 ottobre, gratuitamente e previa ... 🔗Come scrive parmatoday.it

City Escape, un nuovo modo per visitare le città d’arte divertendosi - Tra i servizi offerti da Garipalli vi sono le City Escape: sul modello delle escape-room i giocatori dovranno risolvere un enigma utilizzando degli indizi che troveranno, invece che all’interno ... 🔗Riporta artribune.com

Nascono le City Escape: un modo per visitare le città in maniera ludico-ricreativa - Sono le City Escape di Garipalli: momenti di gioco in stile escape room, all’aperto e su scala città, attivabili mediante un’applicazione mobile. Garipalli (Gari da Garibaldi, palli da ... 🔗Da travelquotidiano.com