City Escape Garipalli escape room all’aperto per scoprire Roma

Scopri Roma in modo originale con le City Escape di Garipalli, esperienza di escape room all'aperto che trasforma la visita ai luoghi iconici in un'avventura interattiva. Risolvi enigmi e sfide mentre esplori la città, unendo divertimento e esplorazione. Scopri tutte le avventure disponibili sul sito e preparati a vivere Roma come mai prima d'ora!

🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - City Escape Garipalli, escape room all'aperto per scoprire Roma

Spionaggio e patriottismo nel cuore di Gonzaga. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Le City Escape di Garipalli conquistano Parma - Sarà Parma la prossima città ad essere percorsa in lungo e in largo dai fan dalle City Escape di Garipalli. 200 posti complessivi per vivere il weekend del 26 e 27 ottobre, gratuitamente e previa ... 🔗Riporta parmatoday.it

City Escape, un nuovo modo per visitare le città d’arte divertendosi - Tra i servizi offerti da Garipalli vi sono le City Escape: sul modello delle escape-room i giocatori dovranno risolvere un enigma utilizzando degli indizi che troveranno, invece che all’interno ... 🔗Secondo artribune.com

Nascono le City Escape: un modo per visitare le città in maniera ludico-ricreativa - Sono le City Escape di Garipalli: momenti di gioco in stile escape room, all’aperto e su scala città, attivabili mediante un’applicazione mobile. Garipalli (Gari da Garibaldi, palli da ... 🔗Lo riporta travelquotidiano.com