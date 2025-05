Cittadini del Mondo nuova protesta in Questura | Ci sentiamo in prigione

L'associazione Cittadini del Mondo ha indetto una nuova protesta davanti alla Questura di Ferrara, esprimendo il proprio malcontento per il rischio di sfratto dalla loro sede. I membri dell'associazione si sentono reclusi e affermano che manifestare è l'unico modo per ottenere attenzione e ascolto dalle autorità , dopo un precedente presidio simile svolto lo scorso anno.

Protestare davanti alla sede della Questura di Ferrara "pare l'unico modo per farsi ascoltare" a detta dell'associazione Cittadini del Mondo, che, dopo le recenti vicende legate al possibile sfratto dalla loro sede, e dopo aver già organizzato un presidio analogo lo scorso anno, ha fissato per.

