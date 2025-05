cisl arezzo ennesimo successo del reparto di polizia penitenziaria nel contrasto all introduzione di telefoni cellulari in carcere

Il reparto di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Arezzo continua a eccellere nella lotta contro l'introduzione illecita di telefoni cellulari in carcere. A soli cinque mesi dall'inizio dell'anno, sono già stati conseguiti risultati significativi, dimostrando l'impegno costante e la professionalità delle forze di polizia nel garantire la sicurezza e l'ordine all'interno dell'istituto penitenziario.

Arezzo, 28 maggio 2025 – "Siamo solo al quinto mese dell'anno, ma il reparto di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Arezzo ha già messo a segno un nuovo, importante risultato nell'attività di contrasto all 'introduzione illecita di telefoni cellulari in favore delle persone private della libertà" spiegano David Mencarelli segretario generale e Alfonso Galeota, coordinatore provinciale Fns Cisl Polizia Penitenziaria. "Nonostante le ben note difficoltà dovute alla cronica carenza di organico, il personale – uomini e donne – guidato con competenza dal Comandante Luigi Bove, continua a distinguersi per efficienza, professionalità e senso del dovere...