Cisint Lega ci riprova | Allarme su un centro studi islamico a Verona Le associazioni | Tenta di criminalizzare

Anna Maria Cisint, ex sindaco di Monfalcone e ora europarlamentare della Lega, solleva nuovamente preoccupazioni riguardo a presunti rischi legati all'Islam in Europa. Dalla sua posizione a Bruxelles, mira a identificare una rete integralista, focalizzandosi su un centro studi islamico situato a Verona, suscitando l'attenzione e la critica di diverse associazioni che difendono la libertà religiosa.

Anna Maria Cisint, l’ex sindaco di Monfalcone, eletta europarlamentare per la Lega, ci riprova. Da Bruxelles lancia un nuovo allarme anti-islamico, con la pretesa di individuare una rete integralista in Europa. Se la prende in particolare con un istituto di studi islamici che ha sede a San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona. Le sue parole inducono alcuni rappresentanti leghisti a convocare una conferenza stampa a sostegno della tesi eversiva. A smentirli interviene un comunicato dell ’Osservatorio Diritti Sociali di Soave, che raccoglie le firme di una trentina di associazioni impegnate nelle realtà sociali e dell’inclusione, oltre a partiti come Sinistra Italiana, Movimento Cinquestelle, Partito Democratico e Rifondazione Comunista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cisint (Lega) ci riprova: “Allarme su un centro studi islamico a Verona”. Le associazioni: “Tenta di criminalizzare”

Su questo argomento da altre fonti

Radicalismo islamico, la Lega lancia l'allarme: "Fare chiarezza sull'Ucoii" - Il report della Francia sui Fratelli Musulmani può avere un impatto anche sull’Italia? Dall’inizio è emerso un dato ... 🔗Da iltempo.it

“Unione Comunità Islamiche faccia chiarezza”/ Cisint (Lega): “Preoccupa la vicinanza coi Fratelli Musulmani” - Anna Maria Cisint chiede chiarezza all'Unione delle Comunità Islamiche Italiane: i dubbi sui legami profondi con i Fratelli Musulmani ... 🔗Scrive ilsussidiario.net

Terrorismo: Cisint, allarme per rischi presenza islamici - (ANSA) - TRIESTE, 24 DIC - "L'operazione antiterrorismo in corso condotta dai Ros dei Carabinieri che coinvolge anche un immigrato musulmano a Monfalcone mette in luce elementi di grave allarme ... 🔗Si legge su msn.com

Rassegna stampa mercoledì 20 dicembre 2023. Buongiorno!