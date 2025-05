Cirio Ceo di Stellantis italiano buona notizia impegni da mantenere

Il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, riceve auguri di buon lavoro dalla Regione Piemonte, che si impegna a collaborare per affrontare le sfide future. Questo incontro rappresenta un'opportunitĂ per consolidare impegni e sviluppare sinergie nella trasformazione dell'industria automobilistica italiana. La disponibilitĂ al dialogo offre spunti promettenti per il settore e per il territorio.

TORINO (ITALPRESS) – “Gli faccio gli auguri di buon lavoro, oggi mi sono congratulato con lui direttamente via messaggio, non soltanto per rappresentargli le congratulazioni da parte della Regione, ma anche per dare la disponibilitĂ a continuare a lavorare insieme e soprattutto darci appuntamento a breve per un primo incontro. La scelta di Filosa ha caratteristiche che io vedo con favore, che sono quelle legate innanzitutto al fatto che è italiano, Stellantis non è piĂą solamente italiana e quindi non era automatico”. Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha commentato la nomina del nuovo Ceo di Stellantis, a margine dell’evento “Il Piemonte e l’Europa: insieme per l’innovazione e l’alta formazione nello sport” organizzato al Castello del Valentino di Torino. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Cirio “Ceo di Stellantis italiano buona notizia, impegni da mantenere”

