Cirielli e Fico in pole Ma nei sondaggi spunta il braccio destro di De Luca

In vista delle prossime elezioni regionali in Campania, un sondaggio di Winpoll svela un quadro politico articolato. Da un lato, emerge la figura di Cirielli e Fico in pole position, mentre, dall'altro, il braccio destro di De Luca si fa strada tra i potenziali elettori. Questo studio offre non solo una panoramica sui candidati, ma anche insight cruciali sulle percezioni degli elettori rispetto agli schieramenti.

Il sondaggio realizzato da Winpoll in previsione delle prossime elezioni regionali in Campania, è una fotografia a due facce: la prima ci racconta la componente di percezione dei cittadini rispetto ai possibili schieramenti e candidati, la seconda, ancor più importante, ci aiuta a capire quali sono le attese di quest'ultimi rispetto ai possibili esiti elettorali e ai nuovi rappresentanti istituzionali. La ricerca ha provato a misurare proprio quest'ultimo aspetto chiedendo ai mille campani che hanno risposto, il grado di conoscenza e di fiducia nei confronti di alcuni dei possibili candidati a presidente...

