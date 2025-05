Ciriani in Aula | Memorandum Italia-Israele da revocare? Strumento di dialogo vanno usati tutti i canali per la pace

L'articolo analizza l'intervento di Ciriani in aula riguardo alla necessità di revocare il memorandum Italia-Israele, sottolineando l'importanza di utilizzare tutti i canali diplomatici per promuovere la pace. Alla luce delle recenti violenze, il ministro degli Esteri Tajani esprime preoccupazione per le drammatiche conseguenze della reazione israeliana a recenti atti terroristici, evidenziando l'urgente bisogno di intervento diplomatico.

“Come ha riferito il ministro degli Esteri Tajani, la legittima reazione del governo israeliano a un terribile e insensato atto terroristico sta purtroppo assumendo forme drammatiche e inaccettabili. Il Governo italiano sta portando avanti un’intensa azione diplomatica per fermare la catastrofe nella Striscia di Gaza”. Così il ministro per i Rapporti con il parlamento Luca Ciriani rispondendo al question time alla Camera, in particolare a una domanda del deputato Angelo Bonelli, sulla possibilità di revocare il memorandum d’intesa in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa con Israele. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ciriani in Aula: “Memorandum Italia-Israele da revocare? Strumento di dialogo, vanno usati tutti i canali per la pace”

Terzo mandato, è di nuovo scontro nel governo. Ciriani perde la pazienza e attacca la Lega: «Non possiamo prendere schiaffi e non fare nulla» - Il dibattito sul terzo mandato dei presidenti di regione accende nuovamente le tensioni all’interno della maggioranza. 🔗continua a leggere

Ne parlano su altre fonti

Il ministro Ciriani dice che il governo rinnoverà gli accordi militari con Israele: “Strumento di pace” - Nonostante le richieste dei giuristi, l'Italia non intende stracciare il memorandum d'intesa militare con Israele ... 🔗Secondo fanpage.it

Maiorino strappa il memorandum Italia-Israele: "Genocidio in diretta" - La senatrice ha mostrato in Aula l'elenco dei bambini uccisi a Gaza: "Davvero lei e il suo governo volete farci credere che questa strage sia il frutto degli scudi umani di Hamas?" ... 🔗Segnala ilfattoquotidiano.it

Ciriani pronto a riferire in Aula su Almasri, no da opposizioni - "C'è stata la disponibilità del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Ciriani, a venirci a riferire in giornata, a dirci il nulla probabilmente. Ma comunque non l'abbiamo colta. E' del ... 🔗Come scrive ansa.it

Bonelli: «Caccia di Israele addestrati a Foggia per andare a bombardare i bmbini di Gaza»