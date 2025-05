Circumvesuviana abbattuto il cavalcavia sulla Napoli-Baiano

Procedono nel rispetto del cronoprogramma i lavori sulla linea ferroviaria Napoli-Baiano della Circumvesuviana, gestita da Eav. Nella notte appena trascorsa, è stato abbattuto il cavalcavia che ostacolava il transito dei convogli di RFI, segnando un passo importante per il miglioramento del servizio e la sicurezza della rete di trasporto pubblico nella Regione Campania.

Procedono come da programma i lavori sulla linea ferroviaria¬†Napoli-Baiano della Circumvesuviana, gestita da Eav, societ√† del trasporto pubblico della Regione¬†Campania. Questa notte, fa sapere Eav, "√® stato rimosso il cavalcavia che interferisce con la linea di Rfi, dove transitano i convogli di... 🔗 Leggi su Napolitoday.it ¬© Napolitoday.it - Circumvesuviana, abbattuto il cavalcavia sulla Napoli-Baiano

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Circumvesuviana: abbattimento del cavalcavia ferroviario, stop di 4 mesi alla linea Napoli-Baiano; Circum, Napoli-Baiano chiusa. Sar√† cos√¨ fino a ottobre: sindaci e pendolari in rivolta; √ą chiusa la tratta Circumvesuviana Napoli-Nola-Baiano. Riaprir√† a fine settembre 2025; Serie A 2024/2025: scelta la date, ecco quando Napoli e Inter si giocheranno lo Scudetto. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Circumvesuviana, abbattuto il cavalcavia sulla Napoli-Baiano - Procedono come da programma i lavori sulla linea ferroviaria Napoli-Baiano della Circumvesuviana, gestita da Eav, società del trasporto pubblico della Regione Campania. Questa notte, fa sapere Eav, "è ... 🔗Segnala napolitoday.it

Circumvesuviana: rimosso cavalcavia su linea Napoli-Baiano - Procedono come da programma e dureranno fino a fine mese i lavori sulla linea Napoli-Baiano della Circumvesuviana, chiusa da una settimana per procedere alla rimozione di un cavalcavia. (ANSA) ... 🔗Si legge su ansa.it

Per oltre 4 mesi chiusa la Napoli-Baiano della Circumvesuviana - Un cavalcavia va abbattuto e ricostruito: linea della Circumvesuviana interrotta per più di quattro mesi. Nuova doccia gelata per gli utenti che si servono dei mezzi su ferro gestiti da Eav per i loro ... 🔗Da ansa.it