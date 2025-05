Cinesi con la passione dei sigari cubani | sequestro in dogana

Un controllo di routine al valico di Maslianico ha portato a un sequestro record di 411 sigari cubani. Due cittadini cinesi, un uomo e una donna residenti a Milano, sono stati fermati dalla Guardia di Finanza di Como mentre tentavano di riporta in Italia il prestigioso carico, rivelando così la crescente passione per i sigari cubani tra i collezionisti e gli appassionati del nostro Paese.

