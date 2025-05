Cinema in Piazza Roma 2025 | proiezioni gratuite grandi ospiti e un’estate di storie sotto le stelle

Dal 1° giugno al 13 luglio 2025, Piazza Roma si trasformerà in un'incantevole sala cinematografica all'aperto grazie all'undicesima edizione de "Il Cinema in Piazza". Organizzata dalla Fondazione Piccolo America, la rassegna offre proiezioni gratuite, incontri con grandi ospiti e un'estate ricca di storie da vivere sotto le stelle, per un'esperienza indimenticabile nel cuore della capitale.

Dal 1° giugno al 13 luglio Roma si trasforma in una sala cinematografica a cielo aperto con l’edizione 2025 de Il Cinema in Piazza, la rassegna gratuita organizzata dalla Fondazione Piccolo America, che da undici anni anima l’estate romana con proiezioni, incontri e ospiti d’eccezione. Saranno ancora una volta piazza San Cosimato a Trastevere, il Parco della Cervelletta a Tor Sapienza e Monte Ciocci a Valle Aurelia – affiancati dal Cinema Troisi – i luoghi simbolo di questa manifestazione a ingresso libero. Le proiezioni inizieranno ogni sera alle 21:15, dal mercoledì alla domenica, con film in lingua originale sottotitolati e classici italiani con sottotitoli in inglese, per un pubblico sempre più eterogeneo, tra residenti, turisti e visitatori del Giubileo 2025... 🔗 Leggi su Funweek.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il cinema in piazza 2025 a Roma dal 1° giugno al 13 luglio: tra gli ospiti Luca Marinelli e Paola Cortellesi; A giugno torna Il Cinema in Piazza; Cinema in Piazza Roma 2025: proiezioni gratuite, grandi ospiti e un’estate di storie sotto le stelle; Il cinema all’aperto torna a incantare Roma. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Cinema in Piazza Roma 2025: proiezioni gratuite, grandi ospiti e un’estate di storie sotto le stelle - Il Cinema in Piazza 2025 si conferma così non solo una delle rassegne cinematografiche più amate della capitale, ma anche uno spazio culturale accessibile, libero e coinvolgente. Un invito a ritrovars ... 🔗Da funweek.it

Cinema in piazza, torna l'estate del Piccolo America - Da una piazza a tre, dai circa 36mila spettatori a 120mila, tanti romani, ma non solo, tanti ragazzi, ma non solo, che riscoprono il fascino della visione cinematografica come evento di condivisione ... 🔗Lo riporta msn.com

Il cinema in piazza 2025 a Roma dal 1° giugno al 13 luglio: tra gli ospiti Luca Marinelli e Paola Cortellesi - Nel 2025 saranno 11 anni de Il Cinema in piazza, la manifestazione che riempie di storie, fotogrammi e volti tre piazze di Roma. Dopo il successo della passata edizione, San Cosimato a Trastevere, il ... 🔗Scrive msn.com

Cinema in piazza, torna l’estate della Fondazione Piccolo America