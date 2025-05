Cina | Tianjin inaugura rotta di droni per consegne mediche

Tianjin segna un passo significativo verso l'innovazione nella sanità, inaugurando una nuova rotta di droni per le consegne mediche. Shen Jun, direttore esecutivo del Tianjin Medical University Cancer Institute and Hospital, descrive con emozione l'arrivo di un drone nel cortile dell'ospedale, evocando un'immagine cinematografica che rappresenta una vera e propria rivoluzione nel modo di fornire assistenza sanitaria.

Shen Jun, direttore esecutivo della filiale di Binhai del Tianjin Medical University Cancer Institute and Hospital, racconta con emozione la vista di un drone nero che la scorsa settimana e' sceso nel cortile dell'ospedale. Ha descritto la scena, simile a un film, come una trasformazione significativa nel sostegno medico di emergenza per Tianjin, una municipalita' settentrionale con una popolazione di 13,64 milioni di abitanti. Il 21 maggio, un drone nero a sei rotori che trasportava scorte simulate di sangue per le emergenze e' salito dalla banca centrale del sangue di Tanggu nella Binhai New Area di Tianjin per sfrecciare nella foschia del mattino.

