Cina | societa’ quotate in borsa aumentano a 5 420

Alla fine di aprile 2025, il numero di società quotate in borsa in Cina ha raggiunto un nuovo traguardo, con un totale di 5.420 imprese registrate. Questo aumento evidenzia la crescente vitalità del mercato azionario nazionale, con Shanghai, Shenzhen e Pechino come centri principali. Le holding statali continuano a giocare un ruolo significativo, rappresentando il 27% delle quotazioni totali.

Alla fine di aprile 2025 erano quotate sul mercato azionario nazionale un totale di 5.420 societa', secondo la China Association for Public Companies. La borsa di Shanghai contava 2.284 societa' quotate alla fine di aprile, Shenzhen 2.871 e Pechino 265. Le Holding statali rappresentavano il 27% di tutte le societa' quotate e quelle non statali il 73%. Tre province – Guangdong, Zhejiang e Jiangsu – hanno contribuito al 42,58% del numero totale di societa' quotate sul mercato azionario cinese. In termini di capitalizzazione di mercato, vi erano 119 societa' con un valore di mercato superiore a 100 miliardi di yuan (13,89 miliardi di dollari).

