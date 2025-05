Cina | reprimera’ truffe legate a farmaci prodotti sanitari contro anziani

La Cina avvia una rigorosa repressione contro le truffe legate a farmaci e prodotti sanitari destinati agli anziani, con l'obiettivo di tutelare questa vulnerabile fascia della popolazione. L'Amministrazione cinese, massimo organo di regolamentazione del mercato, ha annunciato azioni su scala nazionale per combattere programmi fraudolenti, segnando un passo importante verso una maggiore sicurezza e protezione dei consumatori più anziani.

