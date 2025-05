Cina | Qingyang diventa polo digitale grazie a iniziativa East Data West Computing

Qingyang, nel Gansu cinese, sta emergendo come un nuovo hub digitale grazie all'iniziativa "East Data, West Computing". Questa trasformazione ha reso la cittĂ , un tempo tranquilla, un centro strategico per lo sviluppo informatico nazionale, attirando l'attenzione del settore tecnologico. Scopri come Qingyang si sta reinventando in un polo innovativo e le opportunitĂ che ne derivano.

Qingyang, nel Gansu cinese, e’ sotto i riflettori del settore digitale! Grazie all’iniziativa cinese “East Data, West Computing”, questa citta’ dell’entroterra, un tempo tranquilla, e’ ora un importante polo informatico nazionale. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma622266062226602025-05-28cina-qingyang-diventa-polo-digitale-grazie-a-iniziativa-east-data-west-computing Agenzia Xinhua... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Qingyang diventa polo digitale grazie a iniziativa “East Data, West Computing”

Altre fonti ne stanno dando notizia

Marco Polo in Cina? I motivi per cui non ci sarebbe mai stato - Gli storici ipotizzano che Marco Polo non sia mai stato in Cina perché non ha mai parlato della Grande Muraglia. Il riso, che era usato per cementificare i mattoni, è ancora oggi un alimento ... 🔗Come scrive lanazione.it

La Biennale in Cina con una collettiva su Marco Polo - Hangzhou, la 'città del cielo' di Marco Polo", collettiva d'arte contemporanea ... un dialogo culturale e artistico tra Italia e Cina. La seconda "tappa" del progetto sarà inaugurata a dicembre ... 🔗Riporta ansa.it

Cina: seminari e mostre su Marco Polo a Yangzhou - Per rendere omaggio a Marco Polo in occasione dei 700 anni dalla morte, avvenuta nel 1324 e celebrare i legami economici e culturali tra Italia e Cina il Consolato generale d'Italia a Shanghai ... 🔗Da ansa.it

Shocking! Framed and slaughtered, I return from hell vowing to make my enemies pay in blood!