Cina | portavoce aumento ordini acquirenti USA dopo incontro commerciale tra i 2 Paesi

Dopo l'incontro economico e commerciale tenutosi a Ginevra all'inizio del mese, che ha allentato le tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti, gli ordini da parte degli acquirenti statunitensi sono aumentati e i servizi di spedizione marittima hanno funzionato a pieno regime, secondo quanto dichiarato oggi da una portavoce del ministero cinese degli Esteri. "Questo riflette a pieno l'enorme domanda da parte di ciascuno dei due Paesi", ha dichiarato la portavoce Mao Ning durante un regolare briefing con la stampa. Le osservazioni di Mao fanno seguito a quelle del presidente della Camera di commercio statunitense in Cina Michael Hart in occasione del Global Trade and Investment Promotion Summit 2025 tenutosi a Pechino la scorsa settimana.