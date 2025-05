Cina | jet C919 festeggia 2 anni di servizio commerciale

Oggi celebriamo il secondo anniversario del jet passeggeri C919, che ha inaugurato il suo servizio commerciale in Cina. In questo biennio, l'aereo ha effettuato oltre due milioni di viaggi, segnando un importante traguardo per l'industria aeronautica cinese. Scopri di più su questo successo nel nostro video.

