Cina | Hainan contea di Baoting sviluppa industria del durian

La contea di Baoting, nella provincia di Hainan, sta scommettendo sul futuro economico attraverso lo sviluppo dell'industria del durian. Il 24 maggio 2025, gli agricoltori hanno iniziato a piantare nuove varietĂ in un parco industriale dedicato, segnando una nuova era per questa frutta esotica, sempre piĂą apprezzata a livello globale. L'iniziativa promette di potenziare l'economia locale e sostenere la comunitĂ agricola.

Un agricoltore trasporta piantine di durian in un parco industriale di durian nella contea autonoma Li e Miao di Baoting, nella provincia meridionale cinese di Hainan, il 24 maggio 2025. Negli ultimi anni, la contea ha sviluppato vigorosamente questa industria, con un'area di coltivazione in continua espansione. Entro la fine del 2024, tale area a Baoting aveva superato i 666,7 ettari. La crescente industria del durian e' diventata un nuovo punto di crescita per l'economia locale e un nuovo sostegno per la rivitalizzazione rurale. Un'ape si posa sui fiori di un albero di durian in un parco industriale di durian nella contea autonoma Li e Miao di Baoting, nella provincia meridionale cinese di Hainan, il 24 maggio 2025.