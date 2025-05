Cina | dopo 5 anni riprendono crociere internazionali da porto d’origine di Dalian

Dopo un'interruzione di cinque anni, Dalian riaccoglie le crociere internazionali con la partenza, ieri sera, della Adora Mediterranea. Questa nave segna una nuova era per il porto nord-orientale cinese, promettendo di rilanciare il turismo marittimo e le esperienze di viaggio per i passeggeri in cerca di avventure nel mondo.

La nave da crociera internazionale Adora Mediterranea e’ partita dalla citta’ portuale nord-orientale cinese di Dalian ieri sera, segnando la ripresa delle partenze di crociere internazionali da questo porto di origine dopo una pausa di cinque anni. La nave e’ salpata dal Centro internazionale crociere del porto di Dalian con 2.618 passeggeri a bordo. Il suo viaggio in corso includera’ destinazioni popolari come Fukuoka e Sasebo in Giappone, nonche’ Jeju nella Repubblica di Corea. L’Adora Mediterranea misura 292 metri di lunghezza e ha una stazza lorda di 86.000 tonnellate. Ha una capacita’ massima di 2... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: dopo 5 anni riprendono crociere internazionali da porto d’origine di Dalian

Approfondimenti da altre fonti

Borsa Cina: Hong Kong chiude a +1,5%, esordio con +16% per Catl; Cina, banca centrale taglia tassi di interesse: a 1 anno al 3%, a 5 anni al 3,5% -; La Cina promette 500 milioni di dollari all’OMS nei prossimi 5 anni per rafforzare la governance sanitaria globale; Gli anni Sessanta delle nuove aperture: dal divorzio in Italia alle relazioni diplomatiche con la Cina. 🔗Ne parlano su altre fonti

Cina, tech in rally sulla spinta di DeepSeek. L’India taglia i tassi dopo 5 anni - Sullo sfondo resta il tema dei dazi e della guerra commerciale e tecnologica fra gli Stati Uniti e la Cina. Tech cinese in ... i tassi per la prima volta in 5 anni La Reserve Bank of India ha ... 🔗Da msn.com

Cina, tech in rally sulla spinta di DeepSeek. L’India taglia i tassi dopo 5 anni - Sullo sfondo resta il tema dei dazi e della guerra commerciale e tecnologica fra gli Stati Uniti e la Cina. Tech cinese in rally L'indice ... L'India taglia i tassi per la prima volta in 5 anni La ... 🔗Si legge su milanofinanza.it

Armi nucleari, disgelo Cina-Usa: ripresi i colloqui informali dopo 5 anni - Dopo cinque anni Pechino e Washington tornano a parlarsi. Dalla delegazione cinese rassicurazioni su un eventuale uso di armi atomiche su Taiwan Mentre Pechino accerchia l'isola di Taiwan con 36 ... 🔗Da affaritaliani.it

Come sono cambiata dopo 5 anni in Italia???? #shorts #erikottero