Cina | cascata di Huangguoshu entra nella stagione dell’alto flusso

La famosa cascata di Huangguoshu in Cina ha raggiunto la sua stagione dell'alto flusso, con un'impressionante portata d'acqua di 130 metri cubi al secondo. Con i livelli dell'acqua destinati a salire ulteriormente fino ad agosto, questo fenomeno naturale offre uno spettacolo mozzafiato per visitatori e appassionati. Scopri di più nel video seguente.

E' arrivata la stagione dell'alto flusso per la cascata di Huangguoshu in Cina, con flussi massimi che hanno raggiunto i 130 metri cubi al secondo. I livelli dell'acqua continueranno a salire fino ad agosto.

