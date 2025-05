Cina | 1335 mln studenti sosterranno esame annuale del gaokao

Circa 13,35 milioni di studenti cinesi si preparano a sostenere l'importante esame del gaokao, previsto per il 7 giugno. Questo test nazionale, fondamentale per l'accesso all'università , rappresenta una pietra miliare nella vita degli studenti. Sebbene il numero di candidati quest'anno sia leggermente diminuito rispetto al record dello scorso anno, l'attesa e le pressioni rimangono elevate.

Un totale di 13,35 milioni di studenti cinesi si appresta a sostenere l’esame nazionale di ammissione all’universita’ di quest’anno, anche noto come gaokao, a partire dal 7 giugno, ha dichiarato oggi il ministero dell’Istruzione. La cifra ha segnato un leggero calo rispetto al numero record di 13,42 milioni di partecipanti dello scorso anno. Agenzia Xinhua... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: 13,35 mln studenti sosterranno esame annuale del gaokao

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cina: 13,42 mln studenti iscritti a Gaokao 2024 - Pechino, 31 mag – (Xinhua) – Un totale di 13,42 milioni di studenti si sono registrati per l’esame nazionale cinese di ammissione all’universita’ del 2024, noto come Gaokao, ha ... 🔗Scrive romadailynews.it

L’alta formazione italiana attrae la Cina e i suoi studenti - Lo conferma il successo ottenuto dall’Italia nell’attrazione di studenti dalla Cina, un successo sicuramente aiutato dai due programmi che sostengono i rapporti accademici tra Cina e Italia: Marco ... 🔗Da money.it

Cina, oltre 10 milioni di studenti per il Gaokao, l'esame di ammissione all'università - Il temuto esame di ammissione è diventato il più grande evento collettivo organizzato in Cina dalla pandemia del Covid-19, con milioni di studenti schierati in circa 7.000 sedi disseminate nel ... 🔗Come scrive rainews.it

TIME TO WAKE UP NEWS SPECIAL EDITION: FEBRUARY 1 - 11, 2013