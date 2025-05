Cimitero comunale partiti i lavori di riqualificazione

Sono ufficialmente iniziati i lavori di riqualificazione del cimitero comunale di via Fratelli Cervi, a lungo oggetto di lamentele da parte della comunità per le condizioni di abbandono. La sindaca Veronica Morsel sottolinea l'importanza di rendere questo luogo sacro più accogliente e decoroso, a riconoscimento del valore delle memorie ospitate al suo interno.

Si mette finalmente mano alla sistemazione del cimitero comunale di via Fratelli Cervi, di cui da tempo la popolazione lamentava le condizioni di abbandono e la mancanza di decoro per la sacralità dello spazio, così da renderlo un luogo più accogliente. "Si tratta – spiega la sindaca Veronica Morselli - di un intervento necessario, reso urgente dallo stato di criticità riscontrato, in particolare nella copertura del tetto del padiglione nord-ovest, dove verrà finalmente rimossa la presenza di amianto ". I lavori sono iniziati lunedì, e data l'entità e complessità delle opere da eseguire, comporteranno inevitabilmente disagi per quanti si recheranno a rendere omaggio ai propri defunti, che tuttavia si è cercato - per quanto possibile - di contenere e limitare...

