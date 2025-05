Ciclista soccorso dopo una caduta in mountain bike sulle montagne

Nel pomeriggio di martedì, un ciclista è stato soccorso dopo un'incidente avvenuto mentre praticava mountain bike in zona Cascina Colagro, nel comune di Barzio. L'intervento ha visto coinvolti i tecnici del Soccorso alpino della Stazione Valsassina - Valvarrone, insieme all'elisoccorso regionale, tempestivamente attivato per garantire un soccorso efficace e coordinato.

🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Ciclista soccorso dopo una caduta in mountain bike sulle montagne

Cosa riportano altre fonti

