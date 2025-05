Ciccarelli leader Curva Nord evita scontro | Pronti a sostenere l’Inter!

Nico Ciccarelli, leader della Curva Nord, annuncia la decisione di evitare uno scontro con i calciatori dell'Inter in vista della partita di Monaco. Attraverso un post sui social, Ciccarelli enfatizza l'intento di sostenere la squadra in un momento cruciale, ponendo l'accento sulla necessità di unità e supporto invece di conflitti.

Nico Ciccarelli ha comunicato la scelta della Curva Nord, di cui è attualmente leader, a proposito dell’atteggiamento da assumere nei confronti dei calciatori dell’Inter prima di Monaco. Opzione dello scontro al momento rigettata. LA DECISIONE – Nino Ciccarelli ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram in merito alla decisione della Curva Nord di supportare i calciatori dell’Inter prima della partenza di Monaco. Allo Stadio il tifo organizzato dei meneghini non ci sarà, ma questo non influisce sulla volontà della Curva di mostrare la propria vicinanza alla squadra in vista dello storico appuntamento di sabato 31 maggio. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Ciccarelli (leader Curva Nord) evita scontro: «Pronti a sostenere l’Inter!»

