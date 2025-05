Ciarravano | Inter la finale decide il futuro di Inzaghi In caso di…

Nell'attesa della finale a Monaco, l'Inter si gioca una stagione intera e il destino del suo allenatore, Simone Inzaghi. Secondo il giornalista Paolo Ciarravano, il risultato della partita potrebbe influenzare decisivamente il suo rinnovo contrattuale. Il club nerazzurro, forte dei successi guadagnati, affronta questa sfida cruciale con determinazione e speranza.

L’Inter si gioca una stagione intera a Monaco. Lo deve fare con il sorriso perché si trova li con merito. Dalla finale passerà anche il possibile rinnovo di Simone Inzaghi, secondo il giornalista Paolo Ciarravano. FUTURO – L’Inter e il futuro di Simone Inzaghi rimangono al centro del dibattito a pochi giorni dalla finale di Champions League. Paolo Ciarravano, su Sky Sport, ritiene che l’esito della sfida di Monaco potrebbe segnare una svolta anche sul destino dell’allenatore: « Dovesse vincere Inzaghi probabilmente riterrà finito il suo lavoro all’Inter. Questo ragionamento ci può stare se vinci... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Ciarravano: «Inter, la finale decide il futuro di Inzaghi. In caso di…»

