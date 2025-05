Ciao! Ho sbagliato numero Poi ci hanno svuotato il conto

Nel panorama sempre più insidioso delle truffe digitali, emerge la subdola truffa dell'sms "Ciao, ho sbagliato numero". Apparentemente innocua, questa tecnica sfrutta gentilezza e empatia per colpire le vittime e svuotare i loro conti. Scopriamo come funziona e quali precauzioni adottare per difendersi da questa insidiosa minaccia.

Inizia tutto con un messaggio banale, semplice, quasi innocente. invece è l'inizio di una delle truffe digitali più subdole e pericolose degli ultimi anni. La truffa dell'sms, nota anche come "Ciao, ho sbagliato numero", fa leva su gentilezza, empatia e psicologia. Colpisce chiunque, e in tanti...

