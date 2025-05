Ci sono sempre più giovani donne tra gli italiani che emigrano

Negli ultimi anni, il fenomeno dell'emigrazione giovanile in Italia ha visto un aumento significativo delle donne, portando a riflessioni sul cambiamento del profilo di chi lascia il paese. Mentre si discute dell'assenza di nuovi arrivi dall'estero, è fondamentale analizzare le motivazioni e le esperienze di queste giovani donne che scelgono di ricercare opportunità al di fuori dei confini nazionali.

Si è sempre detto che il problema della fuga all’estero di tanti italiani non è tanto il fatto che se ne vadano, ma che non ne arrivino altrettanti dagli stessi Paesi europei e occidentali verso cui si dirigono i nostri emigranti. È verissimo, ma a contare è anche l’identikit di chi parte. Negli ultimi anni siamo davanti a un’evoluzione qualitativa, che si affianca a quella quantitativa. Da un lato, secondo gli ultimi dati ufficiali, c’è stata un’impennata che ha portato le partenze al valore record di quasi centocinquantaseimila nel 2024 – tra l’altro in contrasto con una riduzione di quelle degli stranieri residenti in Italia –, dall’altro, è aumentata la quota di giovani tra chi se ne è andato... 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Ci sono sempre più giovani donne tra gli italiani che emigrano

Se ne parla anche su altri siti

Il consumo di alcol tra le donne è in crescita: i principali rischi per la salute femminile; Sempre più giovani colpiti da ictus: ecco i fattori di rischio da non sottovalutare; Portogallo, ragazzi votano estrema destra 5 volte in più che ragazze; Fuga per la vittoria | Ci sono sempre più giovani donne tra gli italiani che emigrano. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Perché un uomo cerca una donna più grande di lui?