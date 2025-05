Ci sarà uno spazio anche on line dedicato alle vittime di Cibeno

In occasione della commemorazione dell'eccidio di Cibeno, avvenuto il 12 luglio 1944, è stato creato uno spazio online dedicato a ricordare le 67 vittime. Il portale, disponibile al link https://bit.ly/3HcM3wX, offre approfondimenti sulla tragica vicenda e mette in luce le storie personali delle persone coinvolte, rendendo onore alla loro memoria e contribuendo alla riflessione storica.

Uno spazio online (al link https:bit.ly3HcM3wX ) dedicato ad approfondire la vicenda dell'eccidio di Cibeno, avvenuto il 12 luglio del 1944 a pochi chilometri dal Campo di Fossoli, e soprattutto a dare risalto alle storie e alle vite delle 67 vittime: è stato annunciato sabato dalla presidente della Fondazione Fossoli Manuela Ghizzoni (nella foto), nel corso della cerimonia tenutasi al Museo del Risorgimento di Milano, per commemorare l'80° anniversario delle solenni esequie dei 67 Caduti, celebrate nel Duomo il 24 maggio del 1945. "Lo spazio online – spiega la Ghizzoni - rappresenta un nuovo progetto di approfondimento della Fondazione, per raccogliere in un unico spazio il maggior numero di informazioni e dati relativi alle vittime dell'eccidio, per fare storia e salvaguardarne la memoria"...

