ci rivediamo a luglio l annuncio social sul conte bis fa impazzire i tifosi del napoli

L'annuncio social riguardante il "Conte bis" ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi del Napoli. Martedì 27 maggio, Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis hanno discusso del futuro del tecnico, promettendo di risentirsi entro 48-72 ore. Le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive per il destino di Conte e per le speranze della squadra partenopea. Scopriamo i dettagli di questa attesa decisiva!

Indizio social sul futuro di Antonio Conte e della sua permanenza a Napoli: non ci sono dubbi, ecco l’annuncio Nella giornata di martedì 27 maggio, Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si sono lasciati con la promessa di risentirsi nel giro di 48, o massimo 72 ore. Entro il fine settimana, il Napoli saprà se il suo allenatore sarà ancora l’autore dello Scudetto o se ce ne sarà uno differente. E tutte le strade porterebbero a Massimiliano Allegri. Nel frattempo, il mister è in città. Si gode Napoli assieme alla moglie. È stato avvistato in mattinata bere un caffè ai baretti. Sembra tranquillo, forse solo apparentemente, mentre rimugina sul da fare e sulla sua prossima stagione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it