Ci ha lasciati Addio al famoso dj in lutto il mondo della notte

Il mondo della musica da discoteca è in lutto per la scomparsa di un'icona del DJing italiano, la cui carriera ha segnato un'epoca. L'annuncio della sua morte è giunto dal sindaco di Adria, sua città natale, lasciando fan e colleghi in profonda tristezza. La sua magia sulla console rimarrà nel cuore di molti, ma oggi siamo chiamati a dire addio a una leggenda.

Mondo dell anotte in lutto: è morto il famoso dj, una delle figure che hanno segnato la storia della musica da discoteca in Italia. L’annuncio è arrivato dal sindaco di Adria, la città in cui era nato e dove aveva iniziato la sua carriera. “ Speravo l’impossibile. Invece hai deciso di salutarci stamattina alle 6.”, ha scritto commosso. Era conosciuto per la sua voce profonda, la sua presenza scenica e l’energia che portava ovunque si esibisse. Negli anni Settanta, quando le radio libere stavano nascendo, la sua voce cominciò a farsi notare nell’etere tra Veneto ed Emilia-Romagna. Parallelamente, iniziò a esibirsi nei locali notturni di tutta Italia, come ospite o dj resident... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

