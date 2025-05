Christine Lagarde potrebbe lasciare la Bce per guidare il World Economic Forum

Christine Lagarde potrebbe lasciare la guida della Banca Centrale Europea per assumere la presidenza del World Economic Forum, come segnalato dal Financial Times. L'ipotesi è emersa in seguito alle discussioni tra Lagarde e Klaus Schwab, fondatore del Forum, dopo che Schwab ha abbandonato il suo ruolo a causa di accuse di cattiva condotta. La mossa potrebbe avvenire prima della scadenza del suo mandato alla BCE, prevista per ottobre 2027.

Per il fondatore del World Economic Forum, Klaus Schwab, Christine Lagarde ha discusso l'ipotesi di diventare presidente dell'organizzazione interrompendo il mandato alla Bce prima del termine a ottobre 2027. Lo riporta l'Ft. Schwab ha lasciato il Forum il mese scorso su accuse di cattiva condotta, che nega, e riferisce di accordi pratici già presi e di averle fatto visita ad aprile "per discutere con lei della transizione", "al più tardi all'inizio del 2027". "La presidente Lagarde si è sempre impegnata pienamente a portare a termine la sua missione ed è determinata a portare a termine il suo mandato", ha detto un portavoce Bce... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Christine Lagarde potrebbe lasciare la Bce per guidare il World Economic Forum

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Christine Lagarde potrebbe lasciare la Bce per guidare il World Economic Forum - Christine Lagarde discute con Klaus Schwab la possibilità di diventare presidente del World Economic Forum prima del 2027. 🔗quotidiano.net scrive

Lagarde corteggiata per lasciare la Bce e guidare il World economic forum di Davos - Lo ha rivelato il fondatore del Wef Klaus Schwab al Financial Times. A trattenerla il rischio caos all’Eurotower che, ovviamente, smentisce l’ipotesi ... 🔗Come scrive ilgiornale.it

Klaus Schwab al Financial Times: Lagarde lascerà prima la Bce per il Wef. Arriva la smentita: "Avanti fino a fine mandato" - Schwab, che ha lasciato il Wef il mese scorso in seguito ad accuse di condotta inappropriata, da lui negate, ha affermato che sono stati presi degli accordi ... 🔗Come scrive huffingtonpost.it