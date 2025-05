Christian De Sica e Lillo tornano sul set per una nuova divertente commedia

Christian De Sica e Lillo ritornano sul grande schermo con una nuova esilarante commedia, “Delitto sulle nevi”, diretta da Eros Puglielli. Dopo il successo di “Cortina Express”, il film promette di portare gli spettatori in un’avventura ricca di indagini, equivoci e sorprendenti colpi di scena, il tutto ambientato nelle meravigliose montagne della Valle d’Aosta. Una produzione Be Water Film da non perdere!

Dopo il successo di Cortina Express, Eros Puglielli torna dietro la macchina da presa per dirigere “Delitto sulle nevi” (titolo provvisorio) una commedia ad alta quota, tra indagini, equivoci e colpi di scena, ambientata tra le suggestive vette della Valle d’Aosta. Una produzione Be Water Film e Medusa Film, con il sostegno della Film Commission Vallée d’Aoste. Il film vede il ritorno della, ormai, collaudata coppia comica formata da Christian De Sica e Lillo Petrolo, affiancata da un ricco cast corale: Paolo Calabresi, Maccio Capatonda, Giorgio Colangeli, Sara Croce, Tony Effe, Chiara Francini, Marco Marzocca, Enzo Paci, Alice Pagani e Ilaria Spada... 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Christian De Sica e Lillo tornano sul set per una nuova divertente commedia

Cosa riportano altre fonti

