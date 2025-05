CHMP EMA approva estensione a 6 mesi degli intervalli di aflibercept 8 mg per nAMD e DME

Il CHMP dell'EMA ha recentemente approvato l'estensione a sei mesi degli intervalli di somministrazione per aflibercept 8 mg, offrendo nuove speranze ai pazienti con grave degenerazione maculare neovascolare e edema maculare diabetico. Questa decisione rappresenta un passo significativo verso il miglioramento della gestione e della qualitĂ della vita per coloro che soffrono di queste patologie retiniche.

Il recente parere positivo espresso dal CHMP dell’EMA apre scenari innovativi per i pazienti affetti da gravi patologie retiniche. In particolare, il beneficio riguarda l’estensione degli intervalli di trattamento per aflibercept 8 mg, indicato per condizioni gravi come la degenerazione maculare neovascolare (nAmd) e l’edema maculare diabetico (Dme). Il nuovo posizionamento, che prevede un prolungamento . ... 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - CHMP EMA approva estensione a 6 mesi degli intervalli di aflibercept 8 mg per nAMD e DME

