Chiusure notturne sulla Tiberina | si lavora alla manutenzione del cavalcavia

Anas informa che, a partire da oggi, si svolgeranno chiusure notturne in via Campolungo a Ravenna per lavori di manutenzione del cavalcavia sulla strada statale 3 bis “Tiberina” (E45), all'altezza del km 231,535. Queste limitazioni si rendono necessarie per garantire la sicurezza degli utenti. Si consiglia di prestare attenzione e pianificare percorsi alternativi durante il periodo di lavori.

Anas comunica che sono previste delle chiusure notturne in via Campolungo a Ravenna per chi viaggia in direzione nord. Si tratta, si spiega, di una misura necessaria per la manutenzione del cavalcavia al km 231,535 della strada statale 3 bis "Tiberina" (E45).

