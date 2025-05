Chiusura dello scalo di Capodichino Enac | Tempistiche non ancora decise

L'aeroporto di Capodichino è al centro di un dibattito riguardante una possibile chiusura nel 2026, inizialmente prevista per 42 giorni. Tuttavia, l'ENAC chiarisce che le tempistiche non sono state ancora ufficializzate, lasciando incerta la situazione per i passeggeri e gli operatori del settore.

Tempo di lettura: < 1 minuto Non è ancora certo quando e per quanto tempo chiuderà l’aeroporto di Capodichino. Da giorni circola la notizia che lo scalo napoletano dovrebbe chiudere per 42 giorni all’inizio del 2026. Ma l’Enac, in una nota, precisa che i tempi ad oggi non sono affatto stati decisi. Lo stop dell’aeroporto è dovuto al rifacimento della pista di volo e delle vie di rullaggio. Secondo quanto precisa l’Enac il progetto di fattibilità tecnico economica relativo a questo intervento “è pervenuto alle competenti strutture dell’Ente in data 14 maggio 2025 “. “ Il progetto esecutivo non è ancora stato consegnato a Enac, pertanto, le tempistiche ipotizzate dovranno essere riviste alla luce delle diverse ipotesi realizzative – si spiega – Ad ora, quindi, non è stata emessa alcuna approvazione né, tantomeno, sono state verificate dall’Ente stesso le tempistiche di realizzazione”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Chiusura dello scalo di Capodichino, Enac: “Tempistiche non ancora decise”

