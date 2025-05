Chiusura aeroporto di Napoli-Capodichino per 42 giorni serve l’ok di Enac Gesac | “Lavori indispensabili”

L'aeroporto di Napoli Capodichino chiuderà per 42 giorni nel 2026 per lavori essenziali alla sicurezza, come confermato da Gesac. La chiusura, necessaria per garantire standard elevati, è soggetta all'approvazione dell'Enac, che valuterà il progetto presentato. Scopri di più sui dettagli e sulle implicazioni di questa decisione strategica.

Gesac conferma la chiusura dell'Aeroporto di Capodichino nel 2026 per 42 giorni: "Lavori indispensabili per la sicurezza". Enac dovrà valutare il progetto. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Chiusura aeroporto di Napoli-Capodichino per 42 giorni, serve l’ok di Enac. Gesac: “Lavori indispensabili”

Napoli, agenzie di viaggio infuriate: non avvisate della chiusura dell’aeroporto di Capodichino per 42 giorni - Le agenzie di viaggio di Napoli sono in agitazione: non sono state informate della chiusura dell'aeroporto di Capodichino per 42 giorni. 🔗continua a leggere

