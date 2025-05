Chiusura aeroporto di Capodichino a Napoli Enac | Tempistiche non ancora decise

L'aeroporto di Capodichino a Napoli potrebbe affrontare una chiusura imminente, ma le tempistiche precise non sono ancora state definite. Le voci riguardanti una possibile interruzione di 42 giorni si stanno diffondendo, suscitando preoccupazione tra viaggiatori e operatori del settore. L'ENAC non ha ancora fornito dettagli ufficiali sulla situazione, lasciando in attesa passeggeri e compagnie aeree.

