Chiuso un tratto del Percorso Natura Secchia per i lavori al nuovo ponte dell’Uccellino

A causa dei lavori per la realizzazione del nuovo ponte dell’Uccellino tra Modena e Soliera, un tratto del Percorso Natura Secchia sarà temporaneamente chiuso dal 28 maggio al 30 giugno. Questa chiusura è necessaria per garantire la sicurezza durante le operazioni di varo della nuova struttura, invitando i visitatori a pianificare eventuali percorsi alternativi.

Da mercoledì 28 maggio fino a lunedì 30 giugno, un tratto del Percorso Natura Secchia sarà chiuso al transito in corrispondenza del cantiere per la realizzazione del nuovo ponte dell’Uccellino, tra Modena e Soliera. Il provvedimento si rende necessario per consentire il varo della nuova struttura. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Chiuso un tratto del Percorso Natura Secchia per i lavori al nuovo ponte dell’Uccellino

