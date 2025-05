Chili di droga da immettere sul mercato della costa 2 trafficanti in manette

Due trafficanti sono stati arrestati a Fermo, il 28 maggio 2025, nel corso di due blitz distinti. Gli agenti hanno sequestrato chili di droga destinati al mercato della costa, che avrebbero potuto generare guadagni per almeno 40mila euro una volta smerciati al dettaglio. L'operazione evidenzia l'impegno delle forze dell'ordine nella lotta contro il traffico di stupefacenti.

Fermo, 28 maggio 2025 - Chili e chili di droga destinati al mercato della costa e che, una volta tagliati e smerciati al dettaglio, avrebbero fruttato almeno 40mila euro. Con due blitz distinti, i due trafficanti che gestivano le piazze di spaccio sono stati smascherati e arrestati dai poliziotti della squadra mobile di Fermo. La prima operazione è scattata a Pedaso, dove alcuni cittadini hanno segnalato alla questura che, durante le ore notturne e fino alle prime ore del mattino, avveniva un insolito andirivieni di persone nei pressi della piazza centrale della cittĂ . I poliziotti della squadra mobile hanno subito svolto dei servizi mirati, anche durante le prime ore dell’alba, riuscendo a documentare un’intensa attivitĂ di spaccio proprio nelle vie centrali della cittadina, in cui numerosi giovani andavano a comprare eroina, cocaina e hashish. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chili di droga da immettere sul mercato della costa, 2 trafficanti in manette

Aiutò il narcos Imperiale a occultare 600 chili di droga: 12 anni all'imprenditore Fontana - Giovanni Fontana, imprenditore napoletano, è stato condannato a 12 anni di carcere per aver aiutato Raffaele Imperiale, noto narcotrafficante, a nascondere 600 chili di droga. 🔗continua a leggere

Approfondimenti da altre fonti

Cassino, maxi sequestro di droga sull’A1: fermato con 16 kg di hashish, arrestato un uomo - Nuovo colpo al traffico di stupefacenti nel territorio di competenza della Procura della Repubblica di Cassino. Nei giorni scorsi, un’importante operazione condotta dagli agenti ... 🔗Come scrive msn.com

Macerata, il viaggio della droga da Roma alle Marche - Un traffico di droga da Roma alle Marche. Chili e chili di sostanze stupefacenti, in particolare hashish, che hanno viaggiato fino alla base di smercio di ... 🔗Da lapresse.it

In autostrada con 61 chili di hashish: arrestato - In auto aveva nascosto ben 61 chili di hashish dentro a un borsone. Un quantitativo che, se immesso sul mercato, avrebbe fruttato circa 180mila euro. Un ventiduenne straniero, irregolare in Italia e i ... 🔗Come scrive bologna.repubblica.it

Insospettabile preso con sette chili di droga