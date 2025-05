Chieti il cancello delle Terme Romane a pezzi | Colantonio denuncia lo stato di abbandono FOTO

L'ingresso delle Terme Romane di Chieti versa in condizioni critiche, come denunciato da Mario Colantonio, capogruppo della Lega in consiglio comunale. Le foto evidenziano un degrado preoccupante per questo sito archeologico di grande importanza, sia per l'Abruzzo che per l'Italia. Colantonio parla di un "distratto abbandono" e solleva l'attenzione sull'urgenza di interventi di recupero e valorizzazione.

