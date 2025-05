Chieti i conti tornano | secondo anno in attivo dopo il dissesto

Chieti celebra il secondo anno consecutivo di attivo dopo il dissesto, con risultati positivi nel Rendiconto 2024. Oltre ai numeri incoraggianti, il Comune ha ottenuto un importante successo legale nel contenzioso con FormulaAmbiente, ereditato dall'amministrazione Ferrara, grazie a una recente sentenza favorevole del tribunale civile. Questo nuovo sviluppo segna un passo significativo verso la stabilità finanziaria e la ripresa della città .

Tutti i numeri e gli indicatori del Rendiconto 2024 risultano positivi, così come è positivo per il Comune l’esito di un contenzioso di lunga data con FormulaAmbiente, ereditato dall’amministrazione Ferrara e conclusosi favorevolmente con una sentenza emessa due giorni fa dal tribunale civile di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Chieti, i conti tornano: secondo anno in attivo dopo il dissesto

Su questo argomento da altre fonti

Conti, "i conti tornano e sono tornato" - "Buonasera, benvenuti e ben arrivati all'edizione 75 del festival di Sanremo. I Conti tornano e sono tornato". Carlo Conti, alla sua quarta conduzione dopo quelle del 2015, 2016 e 2017, ha aperto ... 🔗Riporta ansa.it

I conti non tornano. O forse sì - La prima: niente più servizi di integrazione per i richiedenti asilo; la seconda ... dell’accoglienza di meno del 10%. I conti evidentemente non tornano: se le persone da accogliere sono ... 🔗Scrive vita.it

SprecheRai: tutti i conti che non tornano (secondo la Corte dei Conti) - I magistrati contabili chiedono che si intervenga per eliminare le inefficienze Le criticità emerse nella relazione della Corte dei conti sulla gestione 2021 della Rai, rilevano “inefficienze e ... 🔗Secondo panorama.it

Chieti: in trasferta i conti non tornano