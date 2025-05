Chiellini Juve nuove conferme | aumenterà i suoi poteri all’interno del club! Come cambierà il ruolo del dirigente bianconero Ultimissime

Giorgio Chiellini si appresta a ricoprire un ruolo sempre più influente all’interno della Juventus. Secondo le ultime rivelazioni di Nicolò Schira, il dirigente bianconero vedrà aumentare i suoi poteri a partire da questa estate. Scopriamo come questa evoluzione potrebbe cambiare il suo impatto sulla gestione e le strategie del club torinese.

Chiellini Juve, aumenterà i suoi poteri all’interno del club: come cambia il ruolo del dirigente bianconero a partire da questa estate. Come confermato da Nicolò Schira su X, Giorgio Chiellini avrà un ruolo cruciale nella Juventus: il dirigente aumenterà i suoi poteri all’interno del club, assumendo un ruolo sempre più importante anche nell’area sportiva. Le decisioni di campo, dunque, passeranno anche dall’ex capitano bianconero dopo il suo primo anno di apprendistato. Ma non solo. Nelle ultime ore, infatti, si parla anche di un possibile futuro da Presidente del club. .com... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chiellini Juve, nuove conferme: aumenterà i suoi poteri all’interno del club! Come cambierà il ruolo del dirigente bianconero. Ultimissime

