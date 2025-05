Chicago PD stagione 12 finale anticipa il villain di Reid per la stagione 13

Scopri tutte le ultime novità sulla finale della stagione 12 di Chicago PD e l'anticipazione sul villain di Reid per la stagione 13. Un episodio ricco di tensione che svela dettagli fondamentali e apre nuove frontiere per le upcoming stagioni della serie.

La dodicesima stagione di Chicago PD si avvia alla conclusione con un episodio che introduce una minaccia potenzialmente più pericolosa rispetto al passato. La puntata, intitolata "Vows", rivela dettagli cruciali sul conflitto tra il protagonista Voight e il villain Reid, oltre a mostrare come questa storyline possa evolversi in modo imprevedibile nel prosieguo della serie. l'episodio "Vows" e l'intensificarsi del conflitto tra Voight e Reid. la rivalità tra il comandante e il vice capo della polizia. In questa fase della narrazione, la tensione tra Voight e Reid, ex alleato divenuto antagonista principale, raggiunge il suo apice.

