Chiariello svela | Conte non ha accordi con un’altra squadra e sta avendo ogni garanzia sul progetto Napoli A queste condizioni resta

Umberto Chiariello, giornalista di Radio CRC, ha rivelato che Antonio Conte non ha accordi con altre squadre e sta ricevendo garanzie sul progetto del Napoli. Dopo il recente incontro con Aurelio De Laurentiis, emergono dettagli significativi che potrebbero influenzare il futuro dell'allenatore. L'articolo esplora queste novità e il contesto attuale della situazione.

Chiariello ha parlato del futuro di Antonio Conte e degli ultimi sviluppi dopo l’incontro con De Laurentiis. Le rivelazioni del giornalista. Umberto Chiariello, giornalista di Radio CRC, ha svelato importanti retroscena riguardanti l’incontro Conte-De Laurentiis. Le ultime sul futuro del tecnico del Napoli. CHIARIELLO – «Il Napoli ha illustrato a Conte le sue idee, i suoi progetti e soprattutto i dirigenti hanno voluto sapere da Conte quali sono le sue idee. Da ciò che risulta Conte non ha affatto un accordo con un’altra squadra o, quantomeno, questo è quello che ha detto lui. A domanda esplicita, Conte ieri ha assicurato di non avere accordi con altre squadre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chiariello svela: «Conte non ha accordi con un’altra squadra e sta avendo ogni garanzia sul progetto Napoli. A queste condizioni resta»

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Chiariello: Nessuna rottura e addio Conte, il Napoli spera di trattenerlo! Si rivedrà con ADL, non sono convinto abbia già scelto la Juve; Chiariello: Se il Napoli vince lo scudetto chiederò a nome del popolo napoletano di non invitare Kvaratskhelia; Fabbroni svela: Qualcuno nello staff di Conte non è così convinto di questo addio al Napoli”; Chiariello: Chiavelli mi disse una cosa e ADL annuì, vi spiego. 🔗Approfondimenti da altre fonti

TWEET - Chiariello: "Incontro ADL-Conte? Nessuna rottura o addio, si può ancora convincere" - Umberto Chiariello, giornalista, scrive su X dopo l'incontro tra De Laurentiis e Conte: “Riunione finita e ciò che sta trapelando mi risulta vero: le parti si raggiorneranno tra due/tre giorni. La not ... 🔗napolimagazine.com scrive

Chiariello attacca: “Conte ha fritto il pesce con l’acqua. E’ stato un miracolo” - Umberto Chiariello parla della stagione del Napoli e difende il lavoro di Antonio Conte chiuso col trionfo azzurro ... 🔗Da msn.com

Chiariello sicuro: "Non sono convinto che Conte abbia già scelto la Juve" - Incontro interlocutorio tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte. E’ questo l’esito del summit di oggi durato poco più di tre ore. Il giornalista Umberto Chiariello si ... 🔗Come scrive tuttojuve.com

È la MAROTTA LEAGUE ?? Chiariello con ADL e CONTE contro l'Inter