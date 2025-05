Chiara uccisa per un segreto? Le 7mila foto porno nel pc di Stasi Su Sempio indizi poco convincenti Suicidi e satanismi? Voci

L'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco continua a sollevare interrogativi inquietanti. Il mistero ruota attorno a un segreto oscuro e al ritrovamento di 7.000 foto compromettenti nel computer di Stasi. Mentre i giovani avvocati e le famiglie cercano giustizia e verità, il caso solleva interrogativi su suicidi, satanismo e indizi poco convincenti. Il legale Gian Luigi Tizzoni sostiene la famiglie nel difendere la memoria della vittima.

Garlasco (Pavia) – "La vittima è abbandonata e dimenticata. Perché non parla, non c'è più. Viene trascurata. E ci si dimentica anche dei familiari che soffrono e hanno invece il peso di difenderne la memoria". L'avvocato Gian Luigi Tizzoni assiste la famiglia Poggi fin dai primi momenti, l'omicidio di Chiara il 13 agosto 2007. Con la riapertura delle indagini siamo tornati al punto zero? "No. Noi siamo fermamente convinti che quello che è emerso nei processi sia la verità storica e giuridica. E tutti dovrebbero guardarla con il giusto riguardo".